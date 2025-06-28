U 11’de sezonun şampiyonu bugün belli olacak. Vefaspor ile Çorum İdman Yurdu takımları bugün saat 17’de şampiyonluk için karşılaşacaklar.

Yarı final maçlarını kazanan Vefa Gençlikspor ile Çorum İdman Yurdu takımları bugün saat 17’de İtfaiye 1 nolu sahada şampiyonluk için karşılaşacaklar.

Bu maçtan önce ise 2 nolu sahada yarı final maçını kaybeden iki takım Sungurlu Belediyespor ile Arca Çorum fK takımları üçüncülük dördüncülük için karşılaşacaklar.

Final maçı Soytemiz’in

İl Hakem Kurulu U 11’de bugün oynacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Sungurlu Belediyespor ile Arca Çorum FK arasındaki üçüncülük maçını Mertcan Öğreten yönetecek yardımcılıklarını ise Güler Karabürk ve Serhat Emin Arduç yapacak. Vefa Gençlikspor ile Çorum İdmanyurdu takımları arasındaki final maçını ise Hasanberk Soytemiz yönetirken yardımcılıklarını ie Meriç Devran Demiral ve Yunus Eymen Asiltürk yapacak.