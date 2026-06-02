Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Mimar Sinan Sahası’nda futbolseverleri hem zirveyi hem de çeyrek final yarışını yakından ilgilendiren mücadeleler bekliyor.

Günün ilk karşılaşmasında saat 18.30’da Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik ile Yıldırım İnşaat Alacaspor kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki ilk maçında Buğdüzspor’a 1-0 mağlup olan Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik, sahadan galibiyetle ayrılarak çeyrek final umutlarını canlı tutmayı hedefliyor. İlk haftada rakibini farklı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Yıldırım İnşaat Alacaspor ise çıkışını sürdürüp zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Gecenin ikinci mücadelesinde ise saat 20.00’de CNR Elektrik ile Ata-Ser Yapı karşı karşıya gelecek. İlk haftayı galibiyetle kapatan CNR Elektrik, puanını artırarak üst sıralardaki yerini korumanın hesabını yaparken, ilk maçından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Ata-Ser Yapı ise ilk galibiyetini alarak grupta avantaj yakalamaya çalışacak.