Sungurlu Belediyespor tarafından düzenlenecek Ayak Tenisi Turnuvası için başvurular başladı. Sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyona kayıtlar 12 Haziran’a kadar devam edecek.

Sungurlu Belediyesi Kent Park’ta gerçekleştirilecek turnuvaya katılacak takımlar en az üç kişiden oluşacak. Takımlar, belirledikleri isimle ve tek renk forma ya da tişörtle mücadele edebilecek. Turnuvada yer alacak sporcuların ise 16 yaş ve üzeri olması gerekiyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi yapılacak ve turnuva 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Turnuvada mücadele etmek isteyen ekipler, başvurularını Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapabilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek turnuvayla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin de aynı müdürlüğe başvurabilecekleri bildirildi.