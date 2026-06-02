Bayat Kunduzlu Geleneksel Karakucak Güreşlerinde Çorumlu pehlivanlar ödülleri kazandı. 31 Mayıs pazar günü Kunduzlu Beldesi Güreş alanında yapılan güreşler baş ve baş altı kategorilerinde yapıldı.

Yapılan güreşler sonunda Baş Pehlivanlığı Efe Anıl Al alırken Hasan Taha Küçük ikinci Fatih Erdin üçüncü Hamza Ali Küçük ise dördüncü oldu. Baş altında ise Bilal Akbıyık birinci Mürsel Aslan ikinci Ferhat Yiğit üçüncü Murat Kalender ise dördüncü oldu. Güreşlerin ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.