Karate’de Çorum’un yükselişi sürüyor. İstanbul’da yapılar Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübü sporcuları imi bronz madalya kazandılar.

19-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında 13 ülkeden 1673 sporcu katıldı. Şampiyonada ilimizi ve ülkemizi Çorum Belediyespor’dan sekiz sporcu temsil etti. Çorum Belediyespor kulübü sporcularından +44 kilo kızlarda Begüm Akpınar ve 30 kiloda Elif Gökce Beşikçi sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Çorum Belediyespor Antrenörü ve İl Temsilcisi Samet Türe başlattıkları çalışmaların karşılığında aldıkları bu başarıların doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirterek ‘Milli takım U 14 teknik kurulunda görev yapmam nedeni ile bulunduğum konum itibari ile çocuklarımızın gösterdiği performanstan büyük gurur duydum. Bu başarının artarak devam edeceğine inanıyorum.

Böylesine prestijli bir organizasyonda Çorum’u 8 sporcu ile temsil etmenin ayrı bir gurur yaşıyoruz. İlimizde karate adına çok güzel gelişmeler yaşanıyor ve bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz, Genel Klasmanda Türk milli takımının şampiyon olması ise organizasyona ayrı bir anlam kattı ve hepimizi gururlandırdı.

Çorum’un adını uluslararası arenada başarı ile duyuran sporcularımızı ailelerini ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Karate camiası fark yaratmaya ve yeni şampiyonlar yetiştirmeye ve gurur vermeye devam ediyor’ dedi.