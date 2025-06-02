28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruplarda ikinci maçlar başladı. Kırmızı Grupta Kokoreççi Uğur ve Siyah Grupta Çopraşıklı Deli Kadir takımları ikinci maçlarınıda kayıpsız geçerek liderliklik koltuğuna oturdular.

Kırmızı Grupta lider Kokoreçci Uğur takımı ilk haftayı kayıpsız geçen Asal Mühendislik ile çıktığı maçı 3-0 kazanarak ikinci maçından üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürdü. ÇRM İlk Adım Gıda, Ata Ser Yapı önünde zorlu maçtan 2-1 galip ayrılarak ilk üç puanını aldı ve grupta iddiasını ortaya koydu. Grubun diğer maçında ise CNR Elektrik Bi Kitapevi maçından 2-1 galip ayrılan Bi Kitapevi ikinci maçında üç puan sevinci yaşadı ve iddiasını devam ettirdi.

Siyah grupta ise Çopraşıklı Deli Kadirspor takımı Düvenci Belediyespor’u 6-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında ise Çorum Sürücü Kursu ile Bolat Harita Mühendislik takımları zorlu maçtan 2-2 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.