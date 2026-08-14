Çorum'da cip ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
H.S. idaresindeki 19 HS 345 plakalı cip ile E.D'nin kullandığı 19 AHC 650 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Atatürk Lisesi önünde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan cipin çarptığı sinyalizasyon lambası, trafik levhası ve orta refüjdeki bordür taşlarında da hasar oluştu.
Muhabir: Anadolu Ajansı