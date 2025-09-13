Ortaköy ilçesinde A2 Tipli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu faaliyete başladı.

Ortaköy ilçe merkezinde acil sağlık hizmetleri ağına bir yenisi daha eklendi.

Ortaköy 1 Nolu A2 Tipli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bölgenin artan ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmaya başladı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, 1 Nolu A2 Tipli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret edip, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla personelle bir araya gelerek istişarelerde bulundu ve hizmet kalitesini daha da artırmak üzere alınması gereken tedbirler üzerinde görüş alışverişi yaptı.

Yeni istasyon, ileri yaşam desteği donanımlı ambulansı ve tam teşekküllü müdahale ekipmanıyla, Ortaköy İlçe Merkezi ve çevresindeki kritik vakalara en hızlı şekilde müdahale edebilmek üzere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

