Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçede ağaçlandırma çalışmalarının başladığını belirtti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçenin vitrini ilçeye giriş alanından belli olur ilkesinden yola çıkarak ilçenin girişten çıkışa kadar itibaren yaklaşık 10 km sağlı sollu olarak leylandi ağaçları ile güzelleştiriyoruz. Peygamber Efendimiz “Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin”, “Kim bir ağaç dikerse onun için ağaçtan hasıl olan ürün kadar Allah sevap yazar” buyurarak ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

