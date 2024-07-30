Ortaköy’e Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ortaköy ilçesine yapılan Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.

Ortaköy ilçesinin ihtiyacı olan bu Gençlik Merkezinin açılmasıyla birlikte çocukların ve gençlerin hem eğitim alabilecekleri, hem de kaliteli zaman geçirebilecekleri bir mekana kavuştuklarını belirten Vali Dağlı, Gençlik Merkezinin Ortaköy’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa; İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.