Galatasaray ile Arca Çorum FK sezonun açılış maçında bugün saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Galatasaray, Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı futbolcusunu uyardı.

Okan Buruk'un hazırlık maçlarında rakipleriyle sert tartışmalar yaşayan Osimhen ile özel olarak görüştüğü ve "Sakin kal" uyarısında bulunduğu belirtildi.

OKAN BURUK'TAN "SAKİN KAL" UYARISI

Galatasaray teknik heyeti, Çorum FK karşılaşması öncesinde Osimhen'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazırlık maçlarında zaman zaman sinirli görüntüler sergileyen ve rakip futbolcularla sert tartışmalar yaşayan 26 yaşındaki golcüyü Okan Buruk uyardı.

Buruk, yıldız oyuncudan saha içerisinde sakin kalmasını istedi.