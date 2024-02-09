Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’ndeki arazi sorunu çözüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, genişleme işinin Çorum'un sanayi ve ekonomik potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, bölgedeki girişimcilere ve sanayicilere büyük fırsatlar sunulacağını vurguladı.

Ahlatcı, 500 bin dönüm yeni arazinin yatırıma açılacağını belirterek, “OSB’nin genişleme sorununu çözdük. Artık daha geniş bir alanda hizmet vereceğiz. İlk aşamada 500 bin metrekare olarak belirledik. Çorum, sanayide de yıldızını parlatarak başarı grafiğini yükseltmeye devam edecek.” dedi.