Sungurlu’nun önde gelen sanayi kuruluşlarından Sun-Ka, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yeni yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki yeni yatırım alanında Türkiye’nin ikinci büyük tesisi olacak.

OSB'de 50 bin m2 araziye geri dönüştürülmüş kağıttan karton ve karton ambalaj üretimi yapan Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret AŞ, 42 bin m2 araziye gri karton üretimi yapacak Türkiye’nin ikinci büyük tesisini kurmaya hazırlanıyor.

Yeni tesisin temel atma töreni, 27 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)