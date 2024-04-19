Okullararası Yıldızlar Bocce İl birinciliğinde kızlarda Osmancık Akören Şehit Erol Keskin erkeklerde ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzu Bocce sahasında yapılan il birinciliğinde erkekler ve kızlarda dörder okul mücadele etti.

Yıldız kızlarda Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu Antrenör İlhan Aycan yönetiminde Su Altın, Emine Örs, Hiranur Kalabalık, Zümra Beren Kesgin, Şerife Ecrin Topuz’lu kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Eda Şimşek, Ebrar Gamze Özduran, Beyzanur Özkaya, Sümeyye Nisa Altuntaş, Hatice Nur Acı ve Eslem Berra Lek’li kadrosu ile ikincilik kupasını alırken İnalözü Ortaokulu antrenör Seçkin Erbaş yönetiminde Merve Eker, Eylül Gülcan Çetin, Azra Gül, Yaren Erzurum ve Seyhan Badak’lı kadrosu ile üçüncü Sungurlu Kaledere Şehit BayramKesekler Ortaokulu çalıştırıcı Hatice Kısa yönetiminde Damla Karaman, Sinem Körkem, Melike Akkaş, Yağmur Özkocak ve Ezgi Kolcu’dan oluşan kadrosu ile dördüncülüğü kazandı.

Volo Basamak’ta ise Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu’ndan Emine Örs birinciliği kazandı.

Yıldız erkeklerde ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Berat Alparslan Kaan, Batuhan Kuyruk, Alper Erkan, Yasin Kılıçoğlu, Melih Kuyruk ve Abdulkadir Tomuk’lu kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak il birincisi oldu. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Osman Karadağ, Doğa Çağın Çıtak, Akın Özkaya ve Alperen Bozdoğan’dan oluşan kadrosu ile ikinci olurken Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu antrenör Gülüstan Koşulan yönetiminde Fatil Saltabaş, Erdal Kirazlı, Bünyamin Koştan, Oğuzhan Kocaer, Sami Mert Kolcu, Emirhan Kardeşler’li kadrosu ile üçüncü Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu Antrenör İlhan Aycan yönetiminde Kaan Kavi, Atakan Kalabalık, Ali Er, İbrahim Sarıkaya, Batuhan Sülük’den oluşan kadrosu ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Volo Basamak’da ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulundan Alper Erkan birinci oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.