Çorum'da yapımı yeni tamamlanan ve sürücülerin eleştirilerine neden olan Osmancık yolu kavşağının yeniden düzenlenmesi için AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya devreye girdi.

Milletvekili Kaya, yeni haliyle sert dönüşlerin yaşandığı kavşakta sürücülerin kaza risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın devreye girmesinin ardından kavşağın yeniden incelenmesi amacıyla talimat verdiği öğrenildi.

İnceleme sonunda endişelerin ortadan kaldırılarak kavşakla ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.