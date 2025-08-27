Çorum’un Osmancık ilçesinde uzun yıllardır bayramlar, düğünler ve toplu etkinliklerde ikram edilen geleneksel içecek Osmancık Şerbeti, resmi olarak marka tesciline kavuştu.

Osmancık Kaymakamlığı’nın Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucu gerçekleşen tescil, ilçenin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük önem taşıyor.

Kaymakamlık yetkilileri, tescilin sadece bir ürünün korunması değil, aynı zamanda ilçenin gastronomi turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Marka tescili sayesinde yerel üreticiler ürünlerini daha geniş pazarlara sunabilecek, standartlar korunacak ve ekonomik kazanç artacak.

Osmancık Şerbeti, artık ilçenin simgelerinden biri hâline gelerek hem gastronomi turizmine hem de kültürel tanıtıma hizmet edecek.

Kaymakamlık, yöresel ürünlerin markalaşması ve tanıtımı için benzer girişimlerin süreceğini açıkladı.