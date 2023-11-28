Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kadınlar Voleybol 2. liginde 7. maçlar sonunda Osmancık Belediyespor dördüncü galibiyetini alarak dördüncü sırada kendine yer buldu. Grupta lider Ayancık Belediyespor kazanarak zirvedeki yerini korudu. Trabzon derbisinde ise Bordo Mavi61 takımı İskofyaspor’u 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu ve ikinci sıradaki yerini yerini sağlama aldı.

Ligin sekizinci hafta maçında ise Osmancık Belediyespor grubun iddialı takımı Bordo Mavi deplasmanında mücadele edecek ve üst sıralar için puanlarla dönmeyi hedefliyor.