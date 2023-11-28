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Yağmur Tur U 14 liginde heyecan hafta sonu oynanan yedi maçla başladı. İki grupta 16 takımın mücadele ettiği U 14 liginde heyecan cumartesi ve pazar günü oynanan yedi maçla başladı. A grubunda Kültürspor B grubunda ise Mimar Sinan takımları farklı galibiyetler ile ilk haftanın lideri oldular.

A grubunda ilk hafta maçlarında HE Kültürspor Vefa Devanespor karşısında 10-1 galip gelerek ilk haftanın lideri oldu. Çorum Anadolu FK Osmancık Belediyespor deplasmanından 6-0 galip ayrılarak sezona üç puanla başladı. Osmancık Kandiberspor ise 1907 Gençlikspor karşısında aldığı 4-0’lık galibiyet ile play-off yarışında iddiasını ortaya koydu. Kargıgücüspor ise evinde oynadığı maçta Çorumspor’u 4-2 yenerek gruba üç puanla başladı.

B grubunda ise maçlar farklı skorlarla bitti. Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor deplasmanında 8-0 galip gelerek ilk hafta lideri oldu. Vefa Gençlikspor ise Mavi Ay Gençlikspor önünde 6-0 galip gelerek iddiasını ortaya koydu. Hattuşa Gençlikspor ise İskilipspor deplasmanında 6-1 kazanarak yarışta bende varım dedi. Gençlerbirliği ise Mecitözü Gençlerbirliği önünde hükmen galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

Gruplarda ikinci hafta maçları 2 Kasım cumartesi ve 3 Kasım pazar günü oynanacak.