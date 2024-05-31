2.Amatör Küme Play-Off ligi ikinci haftasında Alaca İlçe Sahasında oynanan Alacagücüspor, Mecitözü Gençlerbirliği müsabakasında kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi Alacagücüspor oldu. Play-Off grubunun ilk haftasında mağlup olan iki takımın mücadelesine ev sahibi ekip hızlı başladı. Sol kanattan kullanılan serbest atışta kafalardan seken top arka direkte bulunan Eyüp'e geldi. Tecrübeli oyuncu röveşata ile topu ağlara gönderdi ve takımını bu golle 1-0 öne geçirdi. Ancak bu pozisyonda vuruş sonrası yere düşen Eyüp ambulansla hastaneye kaldırılırken köprücük kemiğinde kırık olduğu belirtildi. Golün ardından rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Alacagücüspor ilk yarının sonlarında Hüseyin ve penaltıdan Batuhan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Mecitözü Gençlerbirliği, 47. Dakikada kullanılan köşe vuruşunda defanstan gelen Furkan Sadal'ın attığı golle umutlandı ve farkı ikiye indirdi. 50.dakikada defans oyuncusu Uğur'un kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Mecitözü Gençlerbirliği eksik oynamasına rağmen 80.dakikaya kadar denk bir oyun sergilerken bu dakikada Alacagücüspor kontra atağında Hakan'la golü buldu ve maçın skorunu belirledi 4-1. Bu skorla Alacagücüspor ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükselirken , Mecitözü Gençlerbirliği ikinci maçından da puansız ayrıldı.