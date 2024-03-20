Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 06 ED 5126 plakalı otomobil, Alaca-Ankara kara yolu Eskiyapar köyü kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada araçta sıkışan sürücü ile M.M.A ve H.A, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.