Antalya’nın Manavgat ilçesinde park etmek için manevra yapan otomobile çarpmamak için direksiyonunu kıran motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Yusuf A’nın kullandığı 07 AGG 425 plakalı motosiklet, aynı istikamette giderken yolun sağ tarafına park etmek için sağa dönüş yapan Kürşat D’nin kullandığı 16 U 3602 otomobili görünce motosikleti yola devrildi.

Sürüklendikten sonra otomobile çarpan motosikletteki sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Zeki C. başlarını park halindeki başka bir araca çarptı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.