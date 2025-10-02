Elektrikli araç sektörünün öncülerinden Nissan, global üretim stratejisini yeniden şekillendirme kararı aldı. Batarya tedarik zincirindeki aksamalar ve Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları, markayı yeni arayışlara itti. Şirketin, önümüzdeki dönemde Çin merkezli üretim yöntemlerine daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.

BATARYA KRİZİ LEAF'İ VURDU

Nissan'ın simge modeli LEAF, batarya tedarikindeki darboğaz nedeniyle ciddi üretim kaybı yaşadı. Japonya'daki Tochigi fabrikasında üretilen yeni nesil LEAF, Eylül-Kasım döneminde yarı kapasiteyle üretildi. Bu kesinti, markanın elektrikli araç stratejisinde kritik bir uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor.

RAKİPLER ÇİN YOLUNDA

Toyota'nın Tayland tesislerinde Çin menşeli parçalarla üretime başlamasının ardından Nissan da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz ve Ford gibi birçok global marka da maliyetleri dengelemek için Çin merkezli tedarik çözümlerine yönelmiş durumda.

GELECEK YENİ NESİL MODELLERDE

2010 yılında piyasaya sürdüğü ilk nesil LEAF ile elektrikli mobilitenin öncülerinden biri olan Nissan, son yıllarda uygun fiyatlı Çinli rakipler karşısında pazar payını kaybetti. Şirketin geleceği, yeni nesil elektrikli araç yatırımları ve batarya tedarikinde atacağı adımlarla şekillenecek.