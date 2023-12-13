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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday adayı İnşaat Mühendisi/Sosyolog Hüseyin Çalışkan, yapı, yapı denetim, yönetmelikler ve dokunuşlar başlığı altındaki projelerini kamuoyu ile paylaştı.

“Gelişen bilgi ve teknoloji, bunlara bağlı olarak değişen yönetmelikler ile dünyanın ve özellikle Türkiye’nin yaşadığı afetlerden dolayı gelinen noktaya göre, binaları deprem ve diğer afetlere göre bir ya da bir kaç kat dayanıklı yapılması gerektiğinin aşikar hale gelmiştir” diyen Hüseyin Çalışkan, yapı, yapı denetim, şantiye şefliği ve projelerde standart yükseltme ve yönetmelikler, uygulamalar mimari, statik-betonarme, tesisat projeleri ve dokunuşlar başlığı altındaki hedeflerini şöyle anlattı:

“Mevcut imar alanlarında yapılacak yapılarda, BKS 2 (bina kullanım sınıfı) kabulü ile bina önem katsayısının 1 yerine 1,2 alınarak hesap yapılması hususu, konunun tarafları ile birlikte değerlendirilecektir. Yeni imara açılacak alanlarda yapılacak yapılarda ise, BKS 2 (bina kullanım sınıfı) kabulü ile bina önem katsayısının 1 yerine 1,2 alınarak hesap yapılması istenecektir. Yapı denetim hizmetinin verilmesi hususunda ki, varsa aksaklık ve eksikliklerin tespiti yapılacak ve bu hizmetlerin tam verilmesi hususunda ki denetim karalılıkla uygulanacaktır. Yapı denetim firmalarında çalışan ve imzaya yetkili proje ve kontrol mühendis/mimarlarının, belediyemiz görev alanındaki hizmetlerinde, yapı denetim sistemi içerisinde ki proje kontrollerini ve sahadaki denetim hizmetlerini bizzat ve eksiksiz yapmaları esastır. Yapı denetim hizmeti verilme aşamalarında, belediyemiz görev alanına giren kontrollerde, sıfır tolerans uygulanacaktır. Şantiye Şefliği hizmetinin verilmesi hususunda ki, varsa aksaklık ve eksikliklerin tespiti yapılacak ve bu hizmetlerin tam verilmesi hususunda ki denetim kararlılıkla uygulanacaktır. Şantiye şefliği hizmeti verilme aşamalarında, belediyemiz görev alanına giren kontrollerde, sıfır tolerans uygulanacaktır. Malzeme ve kalite kontrol laboratuvar hizmetinin verilmesi hususunda ki varsa aksaklık ve eksikliklerin tespiti yapılacak ve bu hizmetlerin tam verilmesi hususunda ki denetim kararlılıkla uygulanacaktır. Malzeme ve kalite kontrol laboratuvar hizmeti verilme aşamalarında, belediyemiz görev alanına giren kontrollerde, sıfır tolerans uygulanacaktır. yönetmelikler ve uygulamalar mimari, statik-betonarme, tesisat projeleri ve dokunuşlar

Mimari Statik Betonarme, Elektrik ve Mekanik Tesisat Projelerinin; imar planı, imar, yangın, engelli ve deprem yönetmeliklerine dayalı kontrolleri ve bu kontrollerde tereddüt edilen ve yoruma dayalı olan maddelerdeki hususlar, Belediyemiz teknik personelleri ile Mimar-Mühendis paydaşlarla diyalog içinde görüşülerek karara bağlanacak ve taraflara yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Bu sayede, içte denetim birliği, objektifliği ile tarafsız ve eşit yaklaşım sağlanmış olacak, dışta da belediyeye proje sunan mimar ve mühendislerin elinde, tereddütleri giderilmiş, belediye teknik personellerine sormak zorunda kalmayacakları doküman olacaktır.

Bu durum aynı zamanda, hem belediye teknik personellerinin aynı projeyi tekrar tekrar inceleme yükünü azaltacak, hem de belediyeye proje sunan mimar ve mühendislerin, projelerde şansını deneme niyetlerini iptal ederek, projecilere de kolaylık sağlayacaktır.

Çorum Belediyesi İmar Yönetmeliği çalışması yapıldı, Bakanlığa sunuldu, inceleme neticesinde revize istendi ve mevcut durum bu aşamada diye biliyorum. Biz yönetmeliği inceleyecek, durumu değerlendirip, Çorum Belediyesi İmar Yönetmeliği çalışmasını kesinlikle tamamlayacağız. İmar planı ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, parsele yapılan mimari tasarım ve projelerde, yönetmeliklerde yoruma dayalı hususlar ile toleranslar vatandaşımızın lehine yorumlanacaktır. Otopark yönetmeliğinin uygulanmasında maksimum tolerans sağlanacak, meclis kararı ve/veya plan notları ile desteklenecektir. Mevcut imar planları ve mevcut parselasyonlara da uygulanması istenen otopark yönetmeliğinin uygulanmasında, çeşitli zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu zorluklar: Ayrık nizamlı projelerde, binanın bodrum katında, otopark yönetmeliği hükümleri ve manevra mesafe ile yarıçapları uygulandığında, kolonların aks araları çok açılmakta ve dolayısıyla taşıyıcı sistem zorlanmaktadır.

Genelde şehir merkezlerinde bulunan bitişik nizamlı parsellerde ise, bodrum katına rampa ile araç indirilememesi, zeminden bodrum kata inen araç asansörlerinin maliyeti dolayısıyla imtina edilmesi ve parselin bu maliyeti karşılayacak bölgede olmaması vb. gibi sebeplerden dolayı, eski doku bölgelerinde otopark ücreti hesaplanmakta ve bu ücrette ciddi rakamlar tuttuğu için, bu bölgeler yapılaşamamakta ve hatta yapılan anlaşmalar iptal olmaktadır. Bu ve benzeri bir çok sebeplerden dolayı otopark yönetmeliğinin bazı maddeleri, bizim gibi illerde yapılaşmayı caydırıcı olmaktadır.

Bu sebeple, otopark yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin yumuşatılması hususunda bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Netice alınamaz ise, yerelde meclis ve plan notu kararları ile ilgili hükümler yumuşatılarak uygulanabilir ve kabul edilebilir seviyeye çekilecektir. Hangi merdiven tipi olursa olsun, merdivenin tamamı sirkülasyon alanı kabul edilerek, emsalden düşülecektir. Katlar alanına dahil edilmeyen kullanımlarda maksimum tolerans kullanılacaktır. Yönetmelikte bulunan ve "Bütün cepheleri toprağın altında kalan..." ifadesinde maksimum tolerans kullanılacaktır. Kapalı ve açık sundurma uçlarına kolon dikilmesi hususu Bakanlık ile görüşülecek, yönetmelik açısından değişiklik talep edilecektir. İmar çapı ücreti 1/2 - 1/3 veya 1/4 e düşürülecek, kalan ücret yapı ruhsatı aşamasında tahsil edilecektir. Yapı ruhsat harçlarına kartsız ödemede de taksit yapılacaktır. İmar yönetmeliklerinde aşılamayan hususlar Meclis Kararı ile, bu şekilde de aşılamayan hususlar ise İmar Plan Notları ise çözüme kavuşturulacaktır. Bu konulara daha yapılacak ilaveler var ve ilave de edeceğiz. Burada mesele temel yaklaşımı ortaya koymaktır.”