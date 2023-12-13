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Yıllardan beri Kızılırmak Pide Fırın’ında şehrin en eski pide ustalarından biri olan Elvan Çoban’la birlikte çalışan Emrah Gökmen, fırının işletmeciliğini devraldı.

Çocukluğundan beri pidecilikle uğraşan Emrah Usta, Elvan Çoban’dan devraldığı fırınında kalite, hijyen ve uygun fiyatı ön planda tuttuklarını vurguladı.

30’A YAKIN PİDE ÇEŞİDİ

30’a yakın pide çeşidini uygun fiyata müşterilerine sunduklarını ifade eden Emrah Usta, ustası Elvan Çoban’dan öğrendiği şekliyle doğal ve katkısız un kullandıklarını kaydetti.

ŞEHRİN HER YERİNE PAKET HİZMETİ

İskilip tepsisi, İskilip (ölü) somunu, güveç, keşkek de pişirdiklerini belirten Emrah Usta, 224 41 98 numaralı telefondan da paket siparişleri aldıklarını, şehrin her yerine paket servislerinin bulunduğunu belirtti.

Kızılırmak Pide Fırını, Çepni Mahallesinde Ulu Mezarlık yanında hizmet veriyor.