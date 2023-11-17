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Trendyol 1. ligin yayıncı kuruluşu Beinsports yorumcusu Tunç Kayacı, Ahlatcı Çorum FK’nın ligde oynadığı futbolun karşılığı puanları alamayan takım olarak ilk sırada yer alacağını belirterek ‘Futbol şansı yanlarında olsa şu anda 10 puan fazlası olabilirdi’ dedi.

Tunç Kayacı, 1. ligde haftanın maçlarını yorumladığı programda ‘Ahlatcı Çorum FK’nın kazanamama serisi altı maça çıktı. Son altı maçta dört mağlubiyet ve iki beraberlik ile ayrıldı. Ligin geçen 12 maça baktığımızda oynadığ futbolun karşılığını alamayan takım kim derseniz ben Ahlatcı Çorum FK derim. Kocaeli maçında da çok iyi oynadılar ancak son dakika golü ile yenildiler ancak bu bir yerde kırılıcak.

İçerde kötüydüler dışarda iyi oynuyordı. Tahsin hocayıda bu sonuçlar yedi. İçerde oynadıkları Keçiörengücü, Gençlerbirliği ve Giresun maçlarını iyi olnadıkları halde kaybettiler. Ligin yeni takımı diyeceğim ancak kadroya bakıyorum tecrübeli bu ligin oyuncuları ağırlıklı. Şu ana kadar futbol şansları yanlarında olsa mevcuttan on puan fazlası olabilirdi.