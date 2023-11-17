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Ahlatcı Çorum FK’da milli ara nedeni ile verilen üç günlük iznin ardından kırmızı siyahlı takım dün akşam saatlerinde toplanarak çalışmalara başladı.

Ligin 12. hafta maçında Kocaelispor deplasmanında son dakika golü ile 2-1 mağlup olan kırmızı siyahlı takıma bu maçın ardından üç gün izin verilmişti.

Dün akşam saat 15’de tesislerde toplanan Ahlatcı Çorum FK akşam saat 17.30’da tesislerde antrenmana çıktı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları nedeni ile Ali Türkan, Ahmet İlhan ve Sadık Arda ile yurt dışına giden futbolcular bir gün daha izinli oldukları için katılmadılar.

Sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Karadeniz, Atakan Cangöz takımdan ayrı olarak fitnes salonu ve sahada düz koşuyapmaya başladılar..

Berkay Can’ın takımla birlikte çalışma öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaparak ilk yarının kalan beş maçlık periyodunun hedefe tutunmak adına son derece önemli olduğunu belirterek tüm takımdan bu süreyi en az kayıpla kapatmak için tam performans isteğini dile getirdiği öğrenildi.

Isınma hareketleri, dar alanda pas çalışması ile başlayan antrenman daha sonra toplu olarak yapılan tempolu koşu ve son bölümde ise serbest koşu ile devam etti.

Ahlatcı Çorum FK ligin 13. hafta maçında gelecek hafta sonu sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile sürdürecek.