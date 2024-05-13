Ahlatcı Çorum FK’yı Boluspor deplasmanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı olan Ozon Sol yalnız bırakmadı.

Geçen sezon devre arasında kırmızı siyahlı takıma transfer olan ve başarılı performansı ile takımının başarısı için katkı veren Ozan Sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Geçirdiği operasyonun ardından tedavi süreci devam eden Ozan Sol da Bolu’ya gelerek takımını yalnız bırakmadı.

Çağlar ve Sol Başkan Oğuzhan Yalçın ve Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul ile birlikte maçı izlediler.