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Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Ozan Sol futbola başladığı kulüp Muğlaspor antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikram etti ve başarılar diledi. 1983 Muğla doğumlu olan ve 2004 yılında bu kulüpte futbola başlayan Ozan Sol ardından Altınordu, Manisa, Altay, Bodrum FK, Bursaspor ve Sakaryaspor’da oynadıktan sonra geçen sezon devre arasında kırmızı siyahlı takıma transfer oldu.

İzinli gününde gittiği Muğla’da Bölgesel Amatör Lig 5. grupta 9. hafta maçları sonunda lider durumda bulunan eski takımı Muğlaspor antrenmanını ziyaret eden Ozan Sol tatlı ikram etti ve şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Ozan Sol’a bu ziyaretinde iş adamı arkadaşları Fatih Baştuğ, Yunus Altaş ve Çağlar Göçmen eşlik ettiler.