İskilip Belediyespor’un milli güreşcisi Özdenur Özmez Atina’da yapılacak Dünya Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor. Bir çokkez milli mayo ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsüye çıkan Özdenur Özmez’in bu yılki en önemli hedefi Dünya Şampiyonası.

28 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılacak U 17 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Özdenur Özmez’i bu şampiyonada birbirinden zorlu rakipler bekliyor. 23 sporcunun mücadele edeceği 61 kiloda geçtiğimiz yılın Dünya Şampiyonu Taina Rose Fernandez, Asya Şampiyonu Zhaidar Kukat ve Avrupa Şampiyonu Zalina Totrova gibi güçlü rakipler bulunuyor.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci şampiyon güreşçileri Özdenur Özmez’in Avrupa Şampiyonasında şanssız şekilde kaçırdığı şampiyonuğu bu şampiyonada kazanacağına inandığını belirterek milli takıma ve Özdenur Özmez’e başarılar diledi.