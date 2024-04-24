Ahlatcı Çorum FK’nın Adanaspor galibiyetinin Özel misafirleri vardı.

Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Müdür Yardımcısı Hakan Gönen, Sınıf Öğretmeni Faruk Aksu, İngilizce Öğretmeni Ömer Kılıç ve Okul Güvenlik Sorumlusu Ahmet Durak ile birlikte pazar günü Ahlatcı Çorum FK’nın konuğu oldu.

Özel Eğitim Sınıf öğrencileri Berat Demir, İpek Erbay, Onurcan Korkmaz ve Mehmet Efeöz Adanaspor maçında Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve 2. Başkan Yılmaz Özkul’un misafiri olarak locadan izlediler.

Özel Eğitim Öğrencileri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile maç sonunda stadyum önünde devre arasında futbolu bırakan kırmızı siyahlı takım kaptanı Murat Yıldırım ile locada hatıra fotoğraf çektirdiler.

Okul Müdür Yardımcısı Hakan Gönen Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğıuzhan Yalçın ve 2. Başkan Yılmaz Özkul’a öğrencilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti.