Şehit Habib Gökçe 30 Yaş Üstü futbol turnuvası başladı.

2016 yılında şehit olan İskilipgücüspor’un futbolcusu Habib Gökçe adına düzenlenen turnuvanın startı İskilip ilçe sahasında verildi.

İskilip ilçe sahasında oynanan turnuvanın açılış törenine İskilip Kaymakamı Ramazan Bolat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ile birlikte Şehitin ağabeyi Harun Gökçe eşi Kübra Gökçe ile kıza Miray ile birlikte AK Parti Meclis üyeleri ve Gençlik Kolları, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Fidan, Süleyman Gökoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, 1. Amatör Küme Şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ile çok sayıda davetli katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Ramazan Polat şehitliğin öneminin çok büyük olduğunu bugün onların ışığı ile aydınlandıklarını belirterek Habib Gökçe ve tüm şehitleri minnetle ve rahmetle andıklarını söyledi. Polat onun hatırası için dzenlenen bu turnuvayı organize eden herkese teşekkür etti ve turnuvada mücadele eden takımlara başarılar diledi.

Törende daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı takımı oyuncularına ve şehidin ailesine Türk bayrağı ve çiçek takdim edildi.

Turnuvanın ilk maçında Jandarma takımı İskilipgücü’nü 7-4 yenerek iyi br başlahgıç yaptı.

Turnuva hafta boyunca hafta içi her akşam 18’de oynanacak maçla devam edecek.