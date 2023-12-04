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Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki altın bir gümüş madalya kazandılar. Cumartesi günü Ankara’da Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Atletizim Sahasında yapılan Türkiye Şampiyonasında illerinde birinci olan sporcular katıldılar.

Şampiyonada mücadele eden Zübeyde Hanım Özel Eğitimspor kulübünden Merve Özlü disk atmada altın madalya cirit atmada ise gümüş madalya kazanarak iki kez kürsüye çıkmayı başardı. Erkeklerde ise Enes Borucu cirit atma kategorisinde altın madalya kazandılar.

İki sporcuda Down Sendromlular atletizm milli takımına davet edildiler. 2024 yılı Mart ayında Antalya ilinde yapılacak olan TRİSOME GAMES 2024 (Down sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası) kadrosunda ülkemizi temsil edecekler.