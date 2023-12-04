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1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Gülabibeyspor ligdeki üçüncü maçından da galibiyet ayrılarak zirveyi takibini sürdürdü. Bir maçı kötü hava şartları nedeni ile yarıda kalan Gülabibeyspor dün İskilipgücüspor önünde etkili oyunu sonunda farklı galip geldi.

Devane sahasında oynanan maçta rakibi önünde ilk yarıda savunmadan ileri çıkan Nuri Can’ın iki golü ile ahmet ve penaltıdan Murat’ın golleri ile 4-0 önde tamamlayan Gülabibeyspor ikinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koydru. Bu yarıda Ali Kocak ve Osman Murat’ın golleri ile rakibini 6-0 yenen kırmızı beyazlı takım üçüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak 9 puanla lider Ulukavakspor’u averajla takibini sürdürdü. Bu sonuçla İskilipgücüspor ise dördüncü maçınd üçüncü mağlubiyeti aldı ve üç puanla altıncı sıraya geriledi.