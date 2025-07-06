MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ; Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili çok sert konuştu. Özel, "Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ 3 BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bugün İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı. Belediye başkanlarıyla ilgili vahim iddialar gündeme gelirken, HP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.

"BANA BU MİLLETİ SOKAĞA DAVET ETTİRME"

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından CHP lideri Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Çok sert ifadeler kullanan Özel, "sokak" tehdidinde bulundu.

Özel şunları söyledi: "Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla."

"BU SABAH YENİ BİR KARANLIĞA UYANDIK"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren Özel, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah yine bir karanlığa, bir şafak operasyonuyla uyandık. Tepeden tırnağa suça bulaşmış bir suç örgütü lideri; bildiklerini değil, bildiklerine benzettiklerini ya da bildiklerinin bir kısmını bir partiye ifade ederek, dünyaya mal olmuş ve yaptıkları görevlerle ülkelerinde takdir toplamış ve bütün dünyada da takdir edilen, ödüller alan belediye başkanlarımıza saldırmaktan çekinmediler.

Abdurrahman Tutdere, bütün dünyanın deprem sırasında bir toplum önderi olarak tanıdığı ve devamında da bizim tarafımızdan değil, ağıt yakan Kürdüyle, Türküyle, AK Partilisiyle, CHP'lisiyle adaylaştırılan, yanımıza her geldiğinde Adıyaman için bir şeyler isteyen, Adıyaman'la yatan Adıyaman'la kalkan bir arkadaşımızı gözaltına aldılar. İddiaları tamamen safsata, tamamen duyum, tamamen iftira.

"ZEYDAN KARALAR'IN KAPISINA DAYANDILAR"

Adana'da Zeydan Karalar, 2024'te Seyhan Belediye Başkanı, 2029-2024 arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. CHP'nin oy potansiyelinin çok üzerinde bir destekle, bütün Adanalıların desteğiyle seçilen ve bu sabah Adana'da kapısına dayanılmış olan bir başkan. Kapıyı emekli öğretmen eşi açıyor, durumu görünce 'Zeydan Karalar nerede, gözaltına almaya geldik' diyorlar. 'O Gebze'ye gitti' diyor eşi, Gebze'deki açık adresini söylüyor ve bu kez Gebze'ye ekipler gidip Zeydan Karalar'ı gözaltına alıyorlar.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, yörüklerin gururu, 26 yıldır aralıksız belediye başkanlığı yapıyor. Tarihte Antalya Belediyesi'ni iki kez üst üste, herhangi bir partiden kazanan ilk başkan.

Peki, bu üç belediye başkanını ve Ekrem Başkan'ı ve İstanbul'daki belediye başkanlarını bir araya getiren şey ne olabilir? Nasıl olabilir? Bir suç örgütü lideri var. Adı, Aziz İhsan Aktaş. Bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beşiktaş Belediyesi operasyonundan sonra servis ettikleri üzere, Aziz İhsan Aktaş diye biri var ve bir suç örgütü kurmuş. Belediyelere rüşvet dağıttığı iddia ediliyor. Ve bu kişinin yaptığı bütün işlerde şaibe var diye düşünülüyor, hangi belediyeye iş yaptıysa, şu ana kadar adını geçirdiği hangi belediye varsa oraya operasyon düzenleniyor. Hangi belediyeler derseniz? İstanbul'daki belediyeler; ilk Beşiktaş, Avcılar, Seyhan, Ceyhan... Şimdi de Adıyaman ve Adana belediyeleri. Adıyaman Belediyesi ile sözleşme bitmiş, yeniden yapılmamış. Adana Büyükşehir Belediyesi ile bu dönem yok, geçen dönem yok. Zeydan Başkan, bundan 8 yıl önce Seyhan'ı yönetirken, önceden yapılan sözleşme devam etmiş, o zaman ödeme yapmış. Adı geçiyor ya, alın size Zeydan Karalar.

"BU AZİZ İHSAN AKTAŞ, CHP'DEN BAŞKA BELEDİYE İLE ÇALIŞMAMIŞ MI?"

Aziz İhsan Aktaş, hangi belediyeden ödeme alıp fatura kesmişse gözaltına alıyorlar ve tutukluyorlar. Peki, bu Aziz İhsan Aktaş, CHP'den başka bir belediye ile ya da kamu kurumuyla çalışmamış mı? Biz istisnayız, kaide AK Parti ile çalışmak. Yargıtay, TBMM, Deniz meydanları, elektrik şirketleri, Türk Hava Yolları, Pamukkale ve Uludağ Üniversitesi rektörlükleri, 20 ilin kamu hastaneleri, AK Partili Trabzon Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Ordu Büyükşehir, yine AK Partili Bahçelievler, Fatih, Zeytinburnu, Eyyubiye, Karaköprü, Antakya, Adapazarı belediyelerinden yıllardır, önceki yıllarda ise Balıkesir Büyükşehir, Şanlıurfa Büyükşehir, AK Parti'deyken Afyonkarahisar.

Bunların tam listesi var. Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili belediyelerle ilişkisi. Bunlardan herhangi biri, herhangi bir belediye CHP'li olsaydı içeridelerdi. Bahçelievler Belediyesi en son ve en büyük ihaleyi vermiş. CHP'li olsaydı şu anda tutukluydu. Niye tutuklu değiller? Çünkü, bunlar 'AK Parti'nin kir göstermez, her türlü iş AK Parti'nin içinde bilinir, çözülür, yargıya intikal etmez' kuralından yararlanıyorlar."