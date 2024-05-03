Ahlatcı Çorum FK Müdürü Özgür Yıldırım’a ihtar cezası verildi.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Erzurumspor maçında yedek kulübesinden kırmızı kart ile atılan Özgür Yıldırım’a akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı ihtar cezası verildi.

Öte yandan Sakaryaspor’a çirkin ve kötü tezahürattan 110 bin lira para cezası verildi.

Bandırmaspor’dan Joel Badji’ye ile 2 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Boluspor’a stadyuma usülsüz seyirci almaktan 62 bin lira para cezası verildi.

Adanaspor’a ise çirkin ve kötü tezüharattan 70 bin lira ve iki tribün bloğuna ise giriş yasağı verildi.

Manisa FK antrenörü Levent Devrim’e ise bir maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19.500 lira ceza verildi.