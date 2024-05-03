Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı Teknik Sorumlusu Barış Kılıç Atletik Performans Uzmanlığı için üçüncü ve dördüncü etabına davet edildi.

Geçtiğimiz aylarda Futbol Federasyonu Riva milli takımlar tesislerinde yapılan ve iki etaplı kursu başarı ile tamamlayan Barış Kılıç 3. ve 4. aşaması Antalya’da yapılacak olan kursa davet edildi. Kursun üçüncü aşaması 1 Mayıs’ta Antalya’da başladı ve 5 Mayıs’da sona erecek.

Dördüncü ve son aşaması da yine Antalya’da 26-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Dört aşamalı ve 4,5 ay süren bu kursları tamamlayanlar bitiminde Çorum adına Atletik Performans uzmanı belgesini almaya hak kazanacak.

Barış Kılıç bu belgeyi aldıktan sonra bütün liglerde görev yapabilecek.