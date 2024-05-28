Okul Sporları Paletli Yüzme Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular 16 Türkiye derecesi aldı.

25-26 Mayıs tarihlerinde Trabzon’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Su Altı Sporları İl Temsilcisi Taner Karabacak Çorum Ataspor Kulübü bünyesinde çalışan ve değişik okullardan 18 sporcunun Türkiye Şampiyonasında 16 derece yaparak Çorum tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı.

Özel Çorum TED Koleji Ortokulundan Deniz Ece Dugan ortaokullu küçüklerde üç kategoride birden şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

DUgan 50 metre çift palet, 100 metre çift palet ve 200 metre çift palet kategorilerinde birinci olarak şampiyonayı üç altın madalya ile tamamladı,

23 Nisan Ortaokulundan Egemen Battal Hoşbak 100 metre çift palette, 200 metre çift palette birinci 50 metre çift palette ise ikinci olarak şampiyonayı üç madalya kazandı.

Aynı okuldan Egemen Battal Hoşbak 100 metre çift palet, 200 metre çift palette birinci 50 metre çift palette ikinci olarak gümüş madalya almayı başardı.

Alp Ceyhan yıldızlar kategorisinde 50 metre su üstü ve 100 metre su üstünde dördüncü. Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Yağmur Balaban küçükler kategorisinde 50 metre su üstün, 100 metre su üstünde dördüncü 200 metre su üstünde üçüncü olmayı başandı.

Salim Akaydın Ortaokulundan Diren Gür küçükler kategorisinde 200 metre çift palette üçüncü ve 100 metre çift palette dördüncü olaras iki madalya kazandı.

Çorum Bilgi Koleji Ortaokulundan Gökhan Efe Saraç Gençler kategorisinde 50 metre çift palette üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.