Konya’da yapılan Trap 2. Bölgesel Atatürk’ü Anma kupası’nda Çorum’dan Yusuf Yağız Bayram üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

24-26 Mayıs tarihlerinde Konya’da yapılan Trap atışlarında Çorum’dan 12 sporcu ile birlikte çevre illerden toplam 95 sporcu katıldı.

Yarışmalarda gençler kategorisinde mücadele eden Çorum’dan Yusuf Yağız Bayram gençler kategorisinde zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılık İl Temsilcisi Yasin Yetim atışlar sonunda Gençlerde Ertuğrul Çöp’ün dördüncü İsa Caymaz’in ise beşinci olduğu söyledi.

Büyük erkeklerde mücadele eden Yasin Yetim’in dokuzuncu Satılmış Calışkan ise onuncu oldu.