Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bu özel gün, tıp camiasının değerini ve sağlık çalışanlarının özverili emeklerini bir kez daha hatırlatmaktadır. Ancak, bu yılın Tıp Bayramı çok daha anlamlı ve duygusal bir şekilde kutlanmaktadır. Çünkü pandemi sürecinde ve depremlerde sağlık çalışanlarımız, geceli gündüzlü mücadele ederken, birçoğu da mesleklerini kaybetmiş ve şehit olmuştur” dedi.

Pandemi ve depremin, insanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden biri olarak karşımıza çıktığını kaydeden Erol Afacan, “Ancak, bu zorlu süreçlerde, sağlık çalışanlarımız kahramanca mücadele etti ve ön saflarda yer alarak büyük bir fedakarlık gösterdi. Geceli gündüzlü çalışarak, hastaların yaşamlarını kurtarmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hem pandemide hem de depremde, sağlık çalışanlarımızın özverili emekleri, milletimizin takdirini ve minnetini kazanmıştır. Ne yazık ki, bu süreçlerde birçok sağlık çalışanımız da mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybetmiştir. Onlar, kutsal görevlerini yerine getirirken, kendilerini riske atmaktan çekinmemişlerdir. Pandemi ve depremde meslek şehitlerimizi unutmayacak ve her zaman saygıyla anacağız. Onlar, tıp camiasının gerçek kahramanlarıdır ve her zaman kalbimizde yaşayacaklardır. Bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarken, pandemi ve deprem süreçlerinde gösterilen özverili emekleri ve meslek şehitlerimizi anarak kutlamak istiyoruz. Onların fedakarlıklarını ve mücadelelerini unutmayacağız. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve sağlık camiasının vazgeçilmez fertleri olarak onların her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.