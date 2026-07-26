Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Müşterilerin fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar ATM'leri üzerinden ambalajlı gram altın satışını resmen başlattı.

ATM KASASINDAN TESLİM ALINABİLECEK

Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar tıpkı kağıt para çeker gibi sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor.

KUYUMCULAR KAPALI OLDUĞUNDA KOLAYLIK

Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde veya hafta sonlarında büyük kolaylık sağlayan bu hamlenin kuyumculuk sektöründe nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu. Uzmanlar uygulamanın özellikle düğün sezonlarında ve acil ziynet ihtiyaçlarında hayat kurtaracağını vurguluyor.

YAYGINLAŞMASI HEDEFLENİYOR

Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.