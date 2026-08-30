Çorum’da uzun yıllar Tabipler Lokali, Şehir Kulübü ve Turizm Lokali gibi mekanların işletmeciliğini yapan ve halen Didim’de turizm sektöründe faaliyetini sürdüren Mehmet Kozanlı (59), geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Aykut Kozanlı’nın babası, Çorum Şehir Kulübü çalışanlarından Recai Kozanlı’nın kardeşi olan Mehmet Kozanlı’nın cenazesi 31 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta defnedilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.