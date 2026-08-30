13 Ağustos’ta geçici olarak sıfırlanan motorin Özel Tüketim Vergisi'nin ( Ötv ) 1 Eylül itibarıyla yeniden devreye alınması bekleniyor. KDV dahil litre başına 3,60 TL olarak yansıması öngörülen vergi artışıyla birlikte motorin fiyatları yeniden tırmanışa geçecek. Düzenlemenin yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi planlanıyor.

1 EYLÜL İTİBARIYLA POMPA FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, eylül ayında motorindeki ÖTV tutarının litre başına 3 TL olarak uygulanması öngörülüyor. Yüzde 20 KDV oranının da eklenmesiyle birlikte tüketicinin karşılayacağı toplam fiyat artışının 3,60 TL olması bekleniyor. Benzin tarafında ise 1 Eylül tarihi itibarıyla ÖTV veya piyasa kaynaklı herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.