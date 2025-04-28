Paşaköy’de yağmur duası için bir araya gelen köylüler ve misafirler, bereketli yağmurlar için el açıp niyaz etti.

Köy MuhtarıYüksel Ertürk ve köylüler tarafından karşılanan misafirler arasında, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve çok sayıda kişi yer aldı.

Yapılan duanın ardından yemek ikramında bulunuldu.

Köy Muhtarı Yüksel Ertürk, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bu buluşmamızın başta bereketli yağmurlara, bol ürünlere, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor, tüm misafirlerimize katılımları için teşekkür ediyorum.” dedi.