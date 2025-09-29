Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet turu dün yapıldı.

Kadeş Meydanından başlayan bisiklet turu yine Kadeş Meydanında bitti.

Çok sayıda davetlinin ve vatandaşın katıldığı Avrupa Spor Haftası Bisiklet Turuna çok sayıda çocuk da aileleri ile birlikte katıldılar.

Sporun birleştirici gücünü yaşamak, farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek için pedal çevirdi.

Her yıl Avrupa genelinde kutlanan Avrupa Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen bisiklet turunun, spora katılımın artırılması ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kadeş Meydanından başlayan bisiklet turu Gazi Caddesinden, Recep Tayyip Erdoğan caddesi ile devam etti Fatih Caddesi güzergahından jandarma önünden yeniden Gazi Caddesi ile Kadeş Meydanında sona erdi.