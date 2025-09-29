Futbol sahalarında gerilim alt yaş kategorilerine kadar düştü.

Buna son örnek dün oynanan Çorum FK ile Boluspor U 15 Geliyim Ligi takımları arasındaki maçta yaşandı. Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrılmasına karşın maç içinde ve maç sonunda hakeme büyük tepki vardı.

Çorum FK ile Boluspor U 15 takımları arasındaki maç zorlu bir mücadeleye sahne oldu ve Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha içinde iki takım oyuncuları arasındak gerilim arttı ve kavgaya dönüştü.

Maç boyunca verdiği kararlar ile Çorum FK kenar yönetiminin ve yöneticilerinin tepkisini çeken maçın hakemine maç sonunda bu tepkiler artarak devam etti. Spor Polisinin aldığı önlemler sonucunda olaylar daha büyümeden önlendi.

İlimiz hakemlerinin sayı ve tecrübe olarak çok eksik oldukları ortada. Son yıllardaki büyük kan kaybının ardından geçiş sürecinde büyük sıkıntılar yaşanacağı kesin, Buna tüm amatör futbol camiasının hazırlıklı olması gerekiyor. Madalyonun diğer yüzünden bakarsakta profesyonel takımın alt yapısı olan Çorum FK’nın iki haftada gördüğü altı kırmızı kart ki buna dünki maçta rapor edilecek isim olursa onlar dahil değil, Başkalarını eleştirirken kendimizede bakmamız gerekiyor ve sağduyulu yaklaşmak gerekiyor.