Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi yağlı güreş takımında mücadele eden pehlivanlara kispet hediye etti.

Çorum Belediyesi yağlı güreş takımı bu yıl katılacağı müsabakaların hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. İftardan sonra gece geç saatlere kadar antrenman yapan pehlivanlar, er meydanlarında Çorum’u temsil edecekler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Adil Candemir Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki antrenman sırasında yağlı güreş takımını ziyaret etti. Pehlivanlara başarı dileyen Başkan Aşgın, bu yılki müsabakalarda giyecekleri yeni kispetlerini hediye etti.

Çorum Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Antrenörleri Ahmet Selbest, Hakkı Ceylan, Bülent Tuzcu, Sinan Mumcu ve takımda yer alan tüm pehlivanlara başarı dileyen Başkan Aşgın sporculara tatlı ikramında da bulundu.

Güreşte Çorum’un başarılı bir il olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da yeni güreşçilerin yetişmesi için hocalarımız özveri ile çalışıyorlar. Bizde kendilerine daha çok imkânsağlamak ve şehrimizde ata sporumuz güreşin güç kazanması için Güreş Eğitim Merkezi projemizin inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. 66 yatak kapasiteli, içerisinde birçok farklı alanın ve sosyal alanlarında olduğu muazzam bir eseri daha Çorum’a kazandırmış olacağız. Spor şehri Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Yağlı Güreş Takımı Antrenörleri ve sporculara da, ata sporu güreşe ve güreşçilere verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.