Çorum FK taraftarlarından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaret. Kırmızı Siyahlı takımın tribün liderlerinden oluşan bir heyet Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında yeniden göreve seçilmesi nedeni ile Aşgın’ı tebrik eden tribün liderleri kendisine çiçek ve kulüp kaşkolu hediye ettiler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK’nın bsşarısı ile tüm Çorumluların gurur kaynadığı olduğunu belirterek hedefe ulaşmalarına dört maç kaldığını söyledi. Çorum’un marka değeri olan Çorum FK’ya tüm Çorumluların destek vermesi gerektiğini belirten Aşgın tribün liderlerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Çorum FK taraftarlarının pazar günü oynanacak Erzurumspor maçına taraftarların gidebilmesi için araç talebinde bulunduğu ve Başkan Aşgın’ın da imkanlar ölçüsünde buna destek vereceğini söylediği öğrenildi.