Eski AK Parti İl Başkan Yardımcılarından Yılmaz Peker'in kızı Nursemin Peker, Alperen Karaaslan ile hayatını birleştirdi.

Yıldızpark Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, bazı oda başkanları, Peker ve Karaaslan aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını ise Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan kıydı.