Çorum’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan, 57 yıllık geçmişi bulunan Çorum Devlet Tiyatrosu, Çorum İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen bakım ve tadilat çalışmalarının ardından yeni sezona hazırlanıyor.

Türkiye’nin en eski Devlet Tiyatrosu binalarından biri olan Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında soyunma odaları ve lavabolar başta olmak üzere çeşitli bölümlerde yenileme yapıldı. Salonun fayansları değiştirilirken, tüm bölümlerde boya ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından Çorum Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Çorum Devlet Tiyatrosu, yalnızca tiyatro oyunlarına değil, yıl boyunca düzenlenen çok sayıda kültürel etkinlik, konferans ve programa da ev sahipliği yapıyor.

Özellikle Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunlarda salonun büyük bölümünün dolması, Çorumluların tiyatroya olan ilgisini de ortaya koyuyor.

TADİLAT YAPILDI AMA YETMEZ

Salonda yapılan tadilat önemli. Emeği geçenlere teşekkür etmek gerekiyor. Soyunma odalarının, lavaboların yenilenmesi, fayansların değiştirilmesi, binanın bölümlerinin boyanması elbette gerekli çalışmalardı. İl Özel İdaresi’nin bu çalışmayı yapması da ayrıca önemli.

Ancak mesele sadece binanın içini boyayıp yenilemekle bitmiyor.

BAHÇE ASFALT BEKLİYOR

Çorum’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olan Devlet Tiyatrosu binasının dışarıdan görünümü de artık ciddi şekilde ele alınmalı. Türkiye’nin en eski Devlet Tiyatrosu binalarından biri olan bu yapı, bugün ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor.

Salonun bahçesine bakıldığında durum zaten kendisini gösteriyor. Bahçede asfalt yerine mucur bulunuyor. Yağmurda, kışta buradan geçmek ayrı bir sıkıntı. Hele ki engelli vatandaşlarımız için durum daha da zor.

Engelli rampası var ama rampaya ulaşmak başlı başına mesele. Engelli bir vatandaşın rampaya ulaşabilmek için mucurun içinden geçmek zorunda kalması, bugün Çorum’a yakışan bir görüntü değil.

SAHNE DEFORME OLMUŞ DURUMDA

Bir diğer önemli konu ise sahne. Yılların yükünü taşıyan sahne artık kendisini belli ediyor. Deforme olmuş bir sahneyle, günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir Devlet Tiyatrosu binasından söz ediyoruz.

2026’DA 10 BİN İZLEYİCİ TİYATRO İZLEDİ

Üstelik burası boş kalan bir bina da değil. Sadece 2026 yılında yaklaşık 10 bin izleyici bu salonda tiyatro izledi. Bunun yanında yıl boyunca konferanslar, kültürel etkinlikler ve çeşitli programlar da burada gerçekleştiriliyor. Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyunlarda salonun büyük bölümünün dolması, Çorumlunun tiyatroya ve sanata olan ilgisini açıkça gösteriyor.

ÇORUM’A YENİ BİR BİNA YAKIŞIR

İçeride yapılan yenilemelerle salon yeni sezona hazırlanmış olabilir. Ancak binanın bahçesi, ulaşımı, engelli erişimi ve özellikle sahnesi için daha kapsamlı bir çalışma şart.

Çorum’un sanatseverleri daha iyisini hak ediyor. Sanata ilgi bu kadar yüksekken, şehrin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Devlet Tiyatrosu’nun da bu ilgiyi karşılayacak fiziki şartlara kavuşması gerekiyor.

Bugün yapılan tadilat bir başlangıç olsun. Bundan sonrası için de binanın tamamını kapsayan daha büyük bir yenileme ve mümkünse Çorum’a yakışır, modern bir Devlet Tiyatrosu binası konusu artık ciddi şekilde gündeme alınsın.