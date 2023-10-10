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Çorum Belediyesinin Kardeş Belediyesi olan Beyarmudu Belediyesi sınırlarında yer alan ve yol yapım çalışması nedeniyle dünya gündemine oturan Pile-Yiğitler yolu inşası konusunda KKTC ile BM mutabakata vardı.

Daha önce beraberinde bir heyetle Beyarmudu’na giden ve bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın davet üzerine Çorum’a gelen Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, geçtiğimiz hafta Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada bu yolun hayati öneminden bahsetmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Pile-Yiğitler yolu inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müzakereler sonucunda mutabakata varıldığını ve Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tamamen insani amaçlar gözetilerek Pile köyünde yaşayanların arazilerine ve KKTC topraklarına kolay ulaşımını sağlamak amacıyla bir süre öne Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamında yol yapım çalışmalarına başlandığı hatırlatıldı.

'BM İLE MUTABAKATA VARILMIŞTIR'

Açıklamada, "Yiğitler-Pile yolunun inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müzakereler sonucunda 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bir mutabakata varılmıştır. Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, Pile'de yaşayan insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yol projesi, söz verdiğimiz üzere en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kaçakçılık ve düzensiz göçe karşı yolda gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı aktarılan açıklamada, KKTC'nin "Pile’nin statüsüne saygı gösteren ve Pile’de yaşayan herkesin faydasına olacak projeler geliştirilmesine yapıcı bir anlayışla destek vermeyi" sürdüreceği vurgulandı.

KKTC'DEN, RUM KESİMİ'NE HATIRLATMA

Açıklamada, "Kıbrıs’ta ara bölgeye dair tüm plan ve projelerin bilgimiz ve onayımız dahilinde gerçekleşmesi hukuki bir zorunluluktur. Devletimiz bu hukuki zorunluluğa saygı gösterilmesi için gerekli her türlü takibi artan bir kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. KKTC olarak adada adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki ayrı bağımsız devletin aralarında geliştirecekleri işbirliğine dayalı iyi komşuluk ilişkilerinden geçtiğini hatırlatmak isteriz." değerlendirmesi yer aldı.

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE TAM DESTEK

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler- Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek, "KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler- Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz. İnsani bir proje niteliğindeki Yiğitler- Pile yolunun yapımı, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde idi. Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC'nin bu yaklaşımı, Ada'daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir" denildi.

'PİLE BÖLGESİNDE İCRA EDİLEBİLECEK PROJELER KIBRIS TÜRKLERİNİN ONAYINA TABİ OLMALIDIR'

Dışişleri tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, "KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projeler Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olmalıdır. Ülkemiz, KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.

BM'DEN KKTC AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pile-Yiğitler'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı” ifadesi kullanılmıştı.